«Образец дезинформации». МИД России назвал провокацией вброс о детях из Мариуполя

Информационный вброс о детях из Мариуполя, который широко освещался западными СМИ, является образцом дезинформации со стороны Киева и его покровителей. Об этом сообщили в МИД России.

Утром 23 августа сайт управления по вопросам семьи и детства администрации Краснодара подвергся хакерской атаке. На портале была размещена ложная новость о якобы «сотнях детей из Мариуполя, которые ищут новые семьи». Информацию тут же удалили, а сам сайт перенесли на защищенный сервер.

«Это провокация и классический образец дезинформации со стороны киевского режима и его покровителей, стремящихся на фоне успешного хода российской специальной военной операции распространять в информпространстве резонансные „фейки“», — пояснили в отечественном внешнеполитическом ведомстве.

В МИД России полагают, что таким образом Киев пытается отвлечь внимание от собственного провала в Донбассе. Подложные данные тут же были растиражированы заинтересованными в очернении России СМИ. Этот фейк также «раскручивал» и МИД Украины.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Он подчеркнул, что Украина подвергает опасности всю Европу.