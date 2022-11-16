Спецоперация 16 ноября 2022, 02:57 Власти Запорожья предупредили о подготовке ВСУ серьезного наступления до конца года Член ВГА Рогов: ВСУ намерены провести масштабное наступление в Запорожье до конца года РИА «Новости»

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Украинские военные запланировали наступление на Запорожскую область. Член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что это может произойти до конца года. Об этом сообщило РИА «Новости».

Рогов отметил, что вероятность активизации боевых действий на этом направлении войсками ВСУ очень высокая.

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«По срокам — это вторая половина ноября, декабрь. По крайней мере, киевский режим к этому готовится, скапливая войска у наших границ», — сказал политик.

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Он считает, что пока приостановка конфликта невозможна. Для этого необходимо нанести украинской армии существенный урон. А сейчас бойцы ВСУ чувствуют себя смелыми, им кажется, что они могут невозможное, сказал член ВГА Запорожья.

«Наша задача — привести их в чувства и погнать на Запад», — подчеркнул Рогов.

15 ноября сообщалось, что около жилого дома в Мелитополе сработало взрывное устройство. Один человек пострадал, он находится в реанимации. Все причины и обстоятельства случившегося уточняются.