ВСУ за сутки выпустили 25 снарядов по дачному поселку вблизи Запорожской АЭС | 360°

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ВСУ за сутки выпустили 25 снарядов по дачному поселку вблизи Запорожской АЭС

Минобороны: российские военные подавили огневые точки ВСУ неподалеку от Запорожской АЭС

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Артиллерия Вооруженных сил Украины за сутки выпустила 25 снарядов по дачному поселку «Волна», который находится совсем рядом с Запорожской АЭС. В ответ российские военные подавили огневые точки противника, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Киевский режим продолжает провокации в районе Запорожской атомной электростанции. Артиллерия ВСУ вела обстрелы дачного поселка „Волна“, расположенного в непосредственной близости от атомной электростанции», — отметили в российском военном ведомстве.

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В Минобороны уточнили, что 25 снарядов выпущено из населенных пунктов Никополь и Марганец Днепропетровской области, подконтрольных киевскому режиму. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме.

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Ранее сообщалось, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) убедилось в том, что Запорожскую АЭС обстреливают украинские войска. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он пояснил, что МАГАТЭ обходит этот факт стороной в публичных выступлениях, в том числе из-за давления США.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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