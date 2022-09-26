МАГАТЭ убедилось в обстрелах Запорожской АЭС Украиной | 360°

Спецоперация 26 сентября 2022, 07:31 Поделиться Telegram

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Viber МАГАТЭ убедилось в обстрелах Запорожской АЭС Украиной Постпред РФ: МАГАТЭ убедилось в том, что Запорожскую АЭС обстреливают украинские войска РИА «Новости»

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) убедилось в том, что Запорожскую АЭС обстреливают украинские войска. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он пояснил, что МАГАТЭ обходит этот факт стороной в публичных выступлениях, в том числе из-за давления США.

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«Конечно же, после визита на ЗАЭС и размещения там двух своих сотрудников агентство убедилось в том, что огонь ведется с украинской стороны, но в публичных докладах этот аспект обходит стороной. Думается, что это во многом результат давления со стороны США и их союзников, но не только», — сказал постпред РФ ТАСС.

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По его словам, МАГАТЭ не называет виновную в обстрелах Запорожской АЭС сторону, но в случае согласования зоны безопасности вокруг станции этот недостаток нужно устранить.

Ранее руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в ближайшее время посетит Украину. Он также не исключил визит в Россию. О своем намерении глава агентства сообщил на полях Генассамблеи ООН.

В настоящий момент агентство начало переговоры с российской и украинской сторонами по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

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