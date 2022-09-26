МАГАТЭ убедилось в обстрелах Запорожской АЭС Украиной | 360°

Все новости

Общество

26 сентября 2022, 07:58

Работу пункта временного размещения беженцев в Белгородской области показали на видео

Спецоперация

26 сентября 2022, 07:57

Дети пострадали при обстреле Горловки

Реклама

Спецоперация

26 сентября 2022, 07:44

Власти Херсонской области захотели стать частью России уже в ближайшее время

Технологии

26 сентября 2022, 07:40

Хакеры RaHDIt опубликовали досье на украинских разведчиков

Мир

26 сентября 2022, 07:34

Правоцентристская коалиция стала победителем на выборах в Италии

Спецоперация

26 сентября 2022, 07:31

МАГАТЭ убедилось в обстрелах Запорожской АЭС Украиной

Спецоперация

26 сентября 2022, 07:22

Украинские боевики атаковали Донецк

Происшествия

26 сентября 2022, 07:20

Склад отходов лесного производства загорелся в ХМАО — видео

Спецоперация

26 сентября 2022, 07:00

ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР

Спецоперация

26 сентября 2022, 07:31

МАГАТЭ убедилось в обстрелах Запорожской АЭС Украиной

Постпред РФ: МАГАТЭ убедилось в том, что Запорожскую АЭС обстреливают украинские войска

Читать 360tv в

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) убедилось в том, что Запорожскую АЭС обстреливают украинские войска. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он пояснил, что МАГАТЭ обходит этот факт стороной в публичных выступлениях, в том числе из-за давления США.

Реклама

«Конечно же, после визита на ЗАЭС и размещения там двух своих сотрудников агентство убедилось в том, что огонь ведется с украинской стороны, но в публичных докладах этот аспект обходит стороной. Думается, что это во многом результат давления со стороны США и их союзников, но не только», — сказал постпред РФ ТАСС.

Реклама

По его словам, МАГАТЭ не называет виновную в обстрелах Запорожской АЭС сторону, но в случае согласования зоны безопасности вокруг станции этот недостаток нужно устранить.

Ранее руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в ближайшее время посетит Украину. Он также не исключил визит в Россию. О своем намерении глава агентства сообщил на полях Генассамблеи ООН.

В настоящий момент агентство начало переговоры с российской и украинской сторонами по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

АЭС

Обстановка в Запорожье

1

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама