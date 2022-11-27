Спецоперация 27 ноября 2022, 14:03 ВСУ за сутки в ЛНР потеряли 85 человек, три танка и беспилотник Народная милиция ЛНР сообщила, что ВСУ за сутки потеряли 85 боевиков и 32 единицы техники РИА «Новости»

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За минувшие сутки Вооруженные силы Украины потеряли в боях на территории Луганской Народной Республики до 85 солдат и более 30 единиц техники. Об этом сообщили в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.

«В ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике», — заявил официальный представитель НМ ЛНР капитан Иван Филипоненко.

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Всего удалось уничтожить до 85 человек личного состава ВСУ, три танка, шесть бронетранспортеров, две артиллерийские установки и один дрон. Бойцы НМ ЛНР вывели из строя 20 единиц специальной автомобильной техники противника.

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Филипоненко подчеркнул, что обстрелы объектов гражданской инфраструктуры со стороны ВСУ продолжаются. За сутки прилеты зафиксировали в Сватове и Нижней Дуванке. По населенным пунктам выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

Командир спецназа «Ахмат», замком второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов отмечал, что ВСУ понесли большие потери от российских дронов-камикадзе в Донбассе.