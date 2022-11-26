Спецоперация 26 ноября 2022, 18:13 ВСУ понесли большие потери от российских дронов-камикадзе в Донбассе Командир «Ахмата» Алаудинов: дроны-камикадзе в Донбассе успешно уничтожают ВСУ ZALA AERO GROUP

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Российские дроны-камикадзе, которые применяют по всей линии боевого соприкосновения в Луганской и Донецкой народных республиках, каждый день успешно ликвидируют живую силу и технику украинских боевиков. ВСУ несут большие потери. Об этом сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку, командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. Его процитировал ТАСС.

«У нас сейчас задействуется огромное количество барражирующих боеприпасов и беспилотников, мы начали выбивать их таким образом, что они несут огромные потери и в технике, и в живой силе», — заявил он.

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После выстрела украинских боевиков из американских реактивных систем залпового огня HIMARS дроны начинают «охоту» за транспортным средством, на котором расположено РСЗО.

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Алаудинов подчеркнул, что российские беспилотники каждый день выбивают из строя снаряды ВСУ на Луганском и Донецком направлениях.

Минобороны России 26 ноября сообщило, что военные уничтожили склад боеприпасов РСЗО HIMARS в районе Кушугум Запорожской области.