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    31 августа 2022, 10:20

    Дрон-камикадзе атаковал здание администрации Энергодара за сутки до приезда миссии МАГАТЭ

    Власти Энергодара сообщили об атаке ВСУ на здание администрации города с помощью дрона

    Екатерина Виславская

    Украинские военные усилили обстрелы Энергодара и Запорожской АЭС. За сутки до приезда миссии МАГАТЭ они совершили 61 атаку, в том числе ударным дроном по зданию военно-гражданской администрации. Фото разрушений опубликовали власти города.

    Обстрелы вели со стороны населенного пункта Марганец. Вооруженные силы Украины использовали беспилотники и артиллерийские снаряды осколочно-фугасного типа.

    За сутки они нанесли 57 ударов из ствольной артиллерии по территории Запорожской АЭС, по одному разу атаковали дронами-камикадзе учебный центр атомной электростанции, инфраструктурный объект на въезде в город, центральный вход в хранилище ТРО и здание городской администрации.

    «Один удар БПЛА [нанесли] по зданию администрации. Есть разрушения и повреждения фасада и внутренних помещений», — сообщили в ВГА.

    Пострадали облицовка и утеплитель многоэтажного здания. Осколки плитки и металлические листы разлетелись по улице. Коммунальные службы начали уборку.

    Специалисты МАГАТЭ приехали в Киев во вторник. Они выдвинулись к Запорожской АЭС, чтобы провести там инспекцию. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси допустил, что миссия может стать постоянной.