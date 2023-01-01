Спецоперация 01 января 2023, 12:40 ВСУ за последние сутки лишились свыше 30 солдат в ДНР НМ ДНР: ВСУ в республике потеряли свыше 30 человек за сутки Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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За последние сутки ВСУ в ДНР лишились более 30 единиц личного состава. Такими данными поделились представители Народной милиции (НМ) республики. Их процитировали в Telegram-канале ведомства.

«Потери в живой силе противника составили более 30 человек», — рассказали они.

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Также сотрудники НМ ДНР рассказали, что за последние сутки ВСУ лишились самоходной артиллерийской установки, трех танков и четырех единиц бронированной и автомобильной техники. Это произошло благодаря действиям российских сил.

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Ранее стало известно, что за первые четыре часа 2023 года украинские солдаты выпустили по столице ДНР 59 ракет. Больше всего прилетов зафиксировано в Киевском и Ворошиловском районах города. Самый мощный обстрел произошел в 04:00 по местному времени. Тогда украинская армия выпустила по Донецку 25 снарядов.

Кроме того, под удар со стороны ВСУ попали и другие населенные пункты республики. В частности, в первые часы трижды была обстреляна Макеевка.