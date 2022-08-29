ВСУ выпустили по населенным пунктам ДНР более 300 снарядов из танков и артиллерии

Украинские боевики за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам Донецкой Народной Республики более 320 снарядов из танков, ствольной артиллерии и минометов. Об этом сообщила Народная милиция ДНР в своем Теlеgrаm-канале.

В ведомстве отметили, что под массированным огнем оказалось 10 населенных пунктов. По Горловке украинские военные выпустили три ракеты системы «Ураган» с противопехотными минами «Лепесток».

В результате обстрелов четыре мирных жителя получили ранения, 30 домов и шесть объектов гражданской инфраструктуры — серьезные повреждения. В пресс-службе отметили, что это предварительные данные, дополнительная информация еще уточняется.

Шесть бойцов Народной милиции ДНР погибли при исполнении воинского долга, 10 человек получили ранения различной степени тяжести.

Накануне власти Донецка отменили в городе празднование Дня шахтера и Дня города из-за продолжающихся обстрелов. По словам жителей столицы республики, решение руководства они прекрасно понимают и не хотят допустить большого количества жертв во время гуляний.