Жители Донецка отметили в воскресенье сразу два праздника — День города и День шахтера. Из-за продолжающихся обстрелов праздничные мероприятия отменили. Горожане рассказали «360» о ситуации в городе.

На бульваре Пушкина — совсем пусто. Встречаются лишь редкие прохожие. Они рассказали, что для них значат сегодняшние праздники.

«День шахтера считаю национальным праздником, во всяком случае, в нашем регионе. Его просто необходимо праздновать. Труд адский, а люди добрые и работящие», — рассказала «360» прохожая.

«Мы тут присесть не могли, столько людей было, очереди <…> А сейчас… Ну, что сделаешь. Обстановка такая, все мы живые люди, понимаем это все. Никто не хочет попасть под обстрелы», — рассказала работница местного парка аттракционов.

Она добавила, что сегодня редким прохожим раздавали мороженое, шоколад и воздушные шарики.

В битве за Донбасс наступает перелом, заявил политолог Евгений Михайлов. Он добавил, что в скором времени союзные войска смогут освободить территорию ДНР от украинских военных.