ВСУ выпустили по Донецку 60 ракет из «Града»

Власти ДНР зафиксировали массированный обстрел столицы республики со стороны Украины. В Telegram-канале представительства в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) заявили о двух атаках на Куйбышевский район Донецка.

Украинские военные вели огонь со стороны населенного пункта Первомайское. Сначала выпустили 40 ракет из БМ-21 «Град» — это случилось в 12:40 по московскому времени. Спустя 10 минут атаку повторили — ВСУ выпустили еще 20 ракет из «Града». Удар также пришелся по Куйбышевскому городу столицы ДНР.

ВСУ не прекращают обстреливать территорию республики. Накануне вечером Донецк обстреляли дважды, а в ночь на 17 июля под огонь украинских военных попали еще три населенных пункта ДНР.