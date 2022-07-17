Представительство ДНР в СЦКК сообщило о ночных обстрелах республики со стороны ВСУ

Ночью 17 июля три населенных пункта в ДНР попали под обстрел со стороны ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

В 01:00 по местному времени (совпадает с московским) ВСУ открыли огонь по Донецку и Еленовке.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям: 01:00 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Еленовка. Выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра. 01:00 — населенный пункт Невельское — город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы). Выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра», — заявило представительство ДНР в СЦКК.

По данным ведомства, поздно вечером 16 июля столица республики дважды попала под обстрел со стороны ВСУ. Прилеты зафиксировали в 23:55 по местному времени. Огонь вели по Кировскому району со стороны Невельского и Марьинки.

Также ночью 17 июля под обстрел со стороны ВСУ попала Макеевка. По этому населенному пункту украинская армия открыла огонь со стороны Авдеевки, в 00:53 по местному времени. По данным представительства ДНР в СЦКК, по Макеевке выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров.

О разрушениях и жертвах ночных обстрелов республики со стороны ВСУ пока ничего неизвестно.