05 декабря 2022, 08:50
ВСУ выпустили по Алчевску шесть ракет из РСЗО HIMARS
СЦКК ЛНР сообщил об ударе ВСУ по Алчевску снарядами натовского калибра
Украинские военные обстреляли город Алчевск из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня в Telegram-канале.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 05:55 по населенному пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)», — сказано в сообщении.
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В представительстве отметили, что информация о пострадавших и об ущербе от обстрела уточняется.
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Ранее ВСУ выпустили по Алчевску четыре ракеты из РСЗО HIMARS. Взрывы повредили корпус Индустриального техникума Донбасского государственного технического института и общежитие. Кроме того, под обстрел ВСУ попали Донецк и Горловка в Донецкой Народной Республике. Боевики стреляли из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
ЛНР
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