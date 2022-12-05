Спецоперация 05 декабря 2022, 08:50 ВСУ выпустили по Алчевску шесть ракет из РСЗО HIMARS СЦКК ЛНР сообщил об ударе ВСУ по Алчевску снарядами натовского калибра РИА «Новости»

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Украинские военные обстреляли город Алчевск из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня в Telegram-канале.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 05:55 по населенному пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)», — сказано в сообщении.

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В представительстве отметили, что информация о пострадавших и об ущербе от обстрела уточняется.

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Ранее ВСУ выпустили по Алчевску четыре ракеты из РСЗО HIMARS. Взрывы повредили корпус Индустриального техникума Донбасского государственного технического института и общежитие. Кроме того, под обстрел ВСУ попали Донецк и Горловка в Донецкой Народной Республике. Боевики стреляли из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.