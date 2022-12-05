Спецоперация 05 декабря 2022, 07:58 ВСУ обстреляли здание техникума в ЛНР СЦКК ЛНР сообщил об атаке ВСУ на Индустриальный техникум ДонГТИ в Алчевске РИА «Новости»

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Украинские военные атаковали населенные пункты Алчевск и Кременная в Луганской Народной Республике. Об этом говорится в сообщении Совместного центра контроля и координации прекращения огня.

Боевики применили американскую реактивную систему залпового огня HIMARS, выпустив четыре ракеты, а также запустили два снаряда калибров 155 миллиметров.

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Повреждения получил Индустриальный техникум ДонГТИ и общежитие техникума в Алчевске. О пострадавших не сообщается.

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Также утром в понедельник под обстрелом ВСУ оказались Донецк и Горловка в Донецкой Народной Республике. Националисты выпустили по ним пять снарядов калибром 122 миллиметра, семь снарядов калибром 152 миллиметра и 10 ракет из БМ-21 «Град».

Российский разведчик рассказывал, что воинские подразделения начали гораздо более слаженно действовать в Луганской Народной Республике, улучшилось взаимодействие между разными видами войск.