ВСУ выпустили пять ракет из «Урагана» по Донецку

Украинские войска в ночь на 6 августа обстреляли Калининский район Донецка. ВСУ выпустили пять ракет из РСЗО БМ-27 «Ураган». Об этом сообщил Совместный центр по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) ДНР.

Обстрел зафиксирован в 02:30, уточняется в сообщении СЦКК ДНР в Telegram.

«Выпущено пять ракет из РСЗО БМ-27 «Ураган», — сказано в заявлении.

О жертвах или пострадавших информации не поступало.

СЦКК ДНР также сообщил, что несколькими часами ранее в 23:09 со стороны украинских военных было выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому и Куйбышевскому району Донецка.

Минобороны России накануне, 5 августа, сообщило, что украинские войска обстреляли территорию Запорожской АЭС и города Энергодар. В общей сложности ВСУ выпустили 20 снарядов калибра 152 миллиметра. Огонь открыло одно из подразделений 45-й артиллерийской бригады ВСУ, уточнило российское министерство. В результате обстрелов в городе Энергодар частично отсутствует электричество и водоснабжение. В ведомстве подчеркнули, что снаряды могли попасть в масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию.