Серьезного сопротивления ВСУ уже не будет

Российские военные в ходе спецоперации действуют по собственному плану. Они проводят работу по замыканию кольца вокруг крупной группировки националистов в районе населенного пункта Авдеевка в Донецкой Народной Республике. Бои идут тяжело, поскольку противник целенаправленно готовился к военным действиям на протяжении восьми лет и хорошо укрепился, сообщил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Если не вдаваться в детали, то в целом продолжаются действия по замыканию кольца вокруг донецкого выступа. Речь идет об освобождении Лисичанска, решается вопрос о разгроме группировки ВСУ возле Авдеевки. Это ключевые узлы сопротивления.

Идет все по плану. Слишком медленно? Я не будут повторяться, это нормальная картина. Когда идет речь о разгроме группировки, которая восемь лет готовилась к таким действиям и находится в серьезно укрепленных районах, что еще ожидать?

Подорванный моральный дух

Единственное, что можно отметить, что Северодонецк, который предполагался очередным Мариуполем, освободили фактически за несколько дней.

Это свидетельствует о том, что серьезного сопротивления, как в первые дни, уже не будет

Источник фото: РИА «Новости»

Причин несколько, в частности, подрыв морального духа Украины. Вторая причина — выбитые наиболее подготовленные кадровые части ВСУ. Если посмотреть потери, которые имеют место, то они огромные.

Если поражается 460 объектов районов сосредоточения войск, то говорить о гибели одного-двух человек не приходится. Там примерно полтора десятка военных в каждом.

Контрнаступление ВСУ приведет к потерям

Националисты пытаются проводить контрнаступление в Донбассе, но для этого нужно иметь хотя бы локальное преимущество в воздухе. Если этого нет, то такие действия приведут лишь к потерям личного состава.

Основу наступления составляет костяк кадровых частей, которые продолжают погибать. Все этот приводит к большим потерям ВСУ.

Источник фото: РИА «Новости»

Могу привести аналогию, когда фашисты в 43-м году начали боевые действия на Курской дуге, то бросили самые боеспособные бронетанковые части и пехоту, чтобы разгромить наши войска. Однако они были перемолоты на оборонительных рубежах. То же самое происходит на Украине.

Западные поставки вооружения

Поставки реактивных систем залпового огня Украине со стороны Запада имеют исключительно психологический фактор для Украины, в военно-стратегическом плане они не имеют большого значения.

На поступление любой военной техники, конечно, влияет на ход боевых действий. Вопрос в том, насколько существенно в оперативном отношении. Пока поставки оказывают незначительное влияние.

Ничего принципиально нового по сравнению с тем, что было у Украины изначально, Запад не поставляет. Эти вооружения уничтожают точно так же, как и остальные.