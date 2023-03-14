Эксклюзив 14 марта 2023, 13:36 ВСУ вцепились в Артемовск, но их оборона рушится — Литовкин Военный обозреватель Литовкин: ВСУ сочли Артемовск принципиально важным для сдерживания РФ

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ВСУ начали активно применять под Артемовском всевозможные виды вооружений. В ход идет и авиация, и бронетехника. Несмотря на такую ожесточенную попытку вцепиться в город, оборону украинских военных вряд ли можно считать успешной. Но они будут стремиться удержать населенный пункт из-за его большого тактического значения, объяснил в беседе с «360» полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин.

ВСУ полагают, что Угледарская дуга и, в частности, Артемовск, который они называют Бахмутом, принципиально важны для сдерживания российской армии, пояснил эксперт.

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«Если мы преодолеем этот опорный пункт и вообще эту дугу, у нас открывается путь на Краматорск, на Марьинку, на Славянск, на полное освобождение донецкой земли от этих бандеровских бандитов», — сказал собеседник «360».

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Поэтому, по словам Литовкина, украинская армия так цепляется за город. Нужно помнить и о том, что к Артемовску подходят и железные пути, и автомобильная дорога.

Все это дает возможность ВСУ для снабжения войск боевой техникой, снарядами, горюче-смазочными материалами, людскими резервами. Причем эта возможность единственная, подчеркнул обозреватель. Естественно, противник пытается не упустить ее.

Литовкин также обратил внимание на сообщения о том, что ВСУ активно применяют под Артемовском прием «танковая карусель».

«Танковая карусель — это когда танки один за другим меняются местами, наносят удары и уходят. И так по кругу идут. Но [держать оборону у них] не выходит, безусловно. Мы уже от центра Артемовска на расстоянии километра, а так — мы уже восточную часть Артемовска освободили», — заметил военный обозреватель.

О ситуации под Артемовском ранее сообщил один из бойцов частной военной компании «Вагнер». По его словам, в районе города они наблюдают достаточно хорошую оборону противника, однако российские силы добиваются ее провала всего за несколько дней.