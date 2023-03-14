14 марта 2023, 08:32
ВСУ устроили под Артемовском «танковую карусель», но не смогли удержать оборону
Боец ЧВК «Вагнер» рассказал об использовании ВСУ под Артемовском всех видов вооружений
Вооруженные силы Украины применили против российских сил под Артемовском все возможные типы вооружений и разные тактики боя. Они организовали крепкую оборону, но пробить ее все же удалось, рассказал РИА «Новости» боец ЧВК «Вагнер».
Российские подразделения начали продвижение в сторону города Часов Яр, откуда ВСУ получали подкрепление. Солдат рассказал, что украинские войска применили авиацию и вертолеты, обстреливали окопы и лесопосадки по семь-восемь раз в день. Когда ЧВК «Вагнер» штурмовала населенный пункт Берховка, противник применил тактику «танковой карусели» — батальон заранее обосновался на позициях у жилых домов, каждая машина выпустила по российским военным по 30 снарядов, а потом на ее место приехала новая, и так целый день.
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«Здесь они достаточно неплохо держат оборону, но через день-два она сыпется все равно», — сказал солдат.
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Начальник пресс-службы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» ВСУ Никита Шандыба ранее пожаловался на снарядный голод под Артемовском. ЧВК «Вагнер» приблизилась к полному перекрытию последнего пути снабжения украинских войск в этом городе.
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