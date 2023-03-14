Спецоперация 14 марта 2023, 08:32 ВСУ устроили под Артемовском «танковую карусель», но не смогли удержать оборону Боец ЧВК «Вагнер» рассказал об использовании ВСУ под Артемовском всех видов вооружений РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины применили против российских сил под Артемовском все возможные типы вооружений и разные тактики боя. Они организовали крепкую оборону, но пробить ее все же удалось, рассказал РИА «Новости» боец ЧВК «Вагнер».

Российские подразделения начали продвижение в сторону города Часов Яр, откуда ВСУ получали подкрепление. Солдат рассказал, что украинские войска применили авиацию и вертолеты, обстреливали окопы и лесопосадки по семь-восемь раз в день. Когда ЧВК «Вагнер» штурмовала населенный пункт Берховка, противник применил тактику «танковой карусели» — батальон заранее обосновался на позициях у жилых домов, каждая машина выпустила по российским военным по 30 снарядов, а потом на ее место приехала новая, и так целый день.

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«Здесь они достаточно неплохо держат оборону, но через день-два она сыпется все равно», — сказал солдат.

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Начальник пресс-службы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» ВСУ Никита Шандыба ранее пожаловался на снарядный голод под Артемовском. ЧВК «Вагнер» приблизилась к полному перекрытию последнего пути снабжения украинских войск в этом городе.