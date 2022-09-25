ВСУ все еще не отказались от плана захватить Запорожскую АЭС | 360°

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ВСУ все еще не отказались от плана захватить Запорожскую АЭС

Глава запорожского ВГА Рогов: ВСУ планирует форсировать Днепр

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Вооруженные силы Украины все еще не отказались от желания захватить Запорожскую АЭС. Об этом ТАСС заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«ВСУ провели учения по захвату плацдарма на берегу Днепра. Это явно говорит о том, что в планах боевиков Зеленского — форсирование Днепра в районе атомной станции. Похоже, что от захвата ЗАЭС они не отказались», — сказал Рогов.

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Проведение частичной мобилизации в России объявили 21 сентября. В военкоматы вызовут прежде всего россиян, которые имеют опыт участия в боевых действиях, отслуживших и имеющих военно-учетную специальность. Отсрочку дадут работникам организаций оборонно-промышленного комплекса, операторов связи и медиа, а также ИТ-специалистам.

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Председатель нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин заявил, что Госдума в приоритетном порядке рассмотрит вопрос о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан.

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