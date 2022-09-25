ВСУ все еще не отказались от плана захватить Запорожскую АЭС | 360°

Спецоперация 25 сентября 2022, 11:23 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ все еще не отказались от плана захватить Запорожскую АЭС Глава запорожского ВГА Рогов: ВСУ планирует форсировать Днепр РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины все еще не отказались от желания захватить Запорожскую АЭС. Об этом ТАСС заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«ВСУ провели учения по захвату плацдарма на берегу Днепра. Это явно говорит о том, что в планах боевиков Зеленского — форсирование Днепра в районе атомной станции. Похоже, что от захвата ЗАЭС они не отказались», — сказал Рогов.

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