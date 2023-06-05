Спецоперация 05 июня 2023, 08:45 ВСУ возобновили активные боевые действия на Запорожском направлении Рогов заявил о возобновлении активных боевых действий на запорожском направлении РИА «Новости»

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В районе Времевского выступа на запорожском направлении рано утром возобновились активные боевые действия. Об этом написал в своем Telegram-канале член Главного совета администрации Запорожской области, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сегодня с самого раннего утра <…> возобновились активные боевые действия в районе Времевьеского выступа», — рассказал Рогов.

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Он уточнил, что канонаду слышали с 4:00. Рогов напомнил, что активные боевые действия в регионе начались еще вчера.

По словам главы движения «Мы вместе с Россией», противник бросил в атаку еще большие силы, чем накануне. Рогов подчеркнул, что солдаты ВСУ подошли к попытке прорыва более масштабно и организованно.

«Идет бой», — резюмировал Рогов.

Накануне он сообщил о боевых столкновениях, которые длились более восьми часов, но военнослужащие ВС России сумели пресечь попытки ВСУ прорвать линию фронта.