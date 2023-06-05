Спецоперация 05 июня 2023, 00:01 Бои с ВСУ в Запорожской области длились восемь часов — Рогов Член ГСА Рогов: бои в Запорожской области у Времьевского выступа длились восемь часов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бои с украинскими военными в районе Времьевского выступа 4 июня продлились около восьми часов, рассказал РИА «Новости» член Главного совета администрации Запорожской области, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, противник проводит разведку боем, чтобы понять, готовы ли российские военнослужащие отразить более мощные атаки.

«Боевые столкновения, которые длились более восьми часов, прекратились. Противник уже предпринимал ранее на этом участке разведку боем, но сегодня она была более активная и массовая», — подчеркнул собеседник агентства.

Реклама

Он уточил, что ВС России пресекли попытки ВСУ прорвать линию фронта.

Ранее днем Владимир Рогов сообщал, что украинские военные попытались пойти в наступление в Запорожской области. По его словам, в составе группы были и польские наемники, однако вражеские подразделения потерпели неудачу. В результате провальной вылазки они потеряли минимум два танка и около 50 человек личного состава. Представитель областной администрации отметил, что ВС России подавили действия противника.