15 мая 2022, 08:25
ВСУ вновь обстреляли Донецк из «Градов»
СЦКК ДНР сообщил об обстреле «Градами» Петровского района Донецка со стороны ВСУ
Украинские националисты минувшей ночью нанесли ракетный удар по Петровскому району Донецка из реактивной системы залпового огня «Град». Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Нацисты вели обстрел из населенного пункта Новомихайловка, выпустив восемь снарядов. О пострадавших не сообщается.
Украинские формирования ведут обстрел Донецка каждый день. Накануне они попали снарядом в супермаркет «Изюм», здание загорелось, в Сети показали видео разрушений.
Также серьезно пострадал фасад одного из многоэтажных домов по улице Победы.