ВСУ вновь обстреляли Донецк из «Градов»

Украинские националисты минувшей ночью нанесли ракетный удар по Петровскому району Донецка из реактивной системы залпового огня «Град». Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Нацисты вели обстрел из населенного пункта Новомихайловка, выпустив восемь снарядов. О пострадавших не сообщается.

Украинские формирования ведут обстрел Донецка каждый день. Накануне они попали снарядом в супермаркет «Изюм», здание загорелось, в Сети показали видео разрушений.

Также серьезно пострадал фасад одного из многоэтажных домов по улице Победы.