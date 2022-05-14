Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ показали на видео

Украинские националисты нанесли очередной удар по Петровскому району Донецка. Видео с разрушениями показал Telegram-канал «ДНР Онлайн»

Снаряд попал в супермаркет «Изюм», который сразу же загорелся. Очевидцы сообщили, что пламя перешло на крышу здания. Разбиты стекла близлежащих домов, сообщило РИА ФАН.

Также серьезно пострадал фасад одного из многоэтажных домов по улице Победы.

Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня ДНР в Telegram-канале сообщил, что нацисты выпустили по Петровскому району пять снарядов калибром 122 миллиметра.

Петровский район находится на западной окраине Донецка. С момента провозглашения независимости Донецкой Народной Республики в 2014 году украинские националисты регулярно подвергают обстрелам эту часть населенного пункта.