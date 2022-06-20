Воронка в человеческйи рост. Последствия ракетного удара по Донецку сняли на видео

Украинские боевики нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка. Один из выпущенных снарядов оставил на месте удара воронку больше человеческого роста. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что около пострадавшего от обстрелов дома находится гигантская воронка, куда попал снаряд. По словам местных жителей, под обстрелом оказалась улица Ванникова в Куйбышевском районе города.

«Говорят, что это новая ракета Hammers, американская реактивная система. Вот это, похоже, оно, потому что калибр сумасшедший какой-то», — подчеркнул собеседник «360».

В штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики уточнили, что при обстреле улицы Ванникова ранения получили два взрослых мирных жителя и один ребенок.

Представители ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня подчеркнули, что всего по Куйбышевскому району украинские войска выпустили 10 снарядов.