Воронка в человеческйи рост. Последствия ракетного удара по Донецку сняли на видео
«Сумасшедший калибр». Появились кадры ракетного обстрела Куйбышевского района Донецка
Украинские боевики нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка. Один из выпущенных снарядов оставил на месте удара воронку больше человеческого роста. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.
На опубликованных кадрах видно, что около пострадавшего от обстрелов дома находится гигантская воронка, куда попал снаряд. По словам местных жителей, под обстрелом оказалась улица Ванникова в Куйбышевском районе города.
«Говорят, что это новая ракета Hammers, американская реактивная система. Вот это, похоже, оно, потому что калибр сумасшедший какой-то», — подчеркнул собеседник «360».
В штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики уточнили, что при обстреле улицы Ванникова ранения получили два взрослых мирных жителя и один ребенок.
Представители ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня подчеркнули, что всего по Куйбышевскому району украинские войска выпустили 10 снарядов.