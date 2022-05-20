ВСУ вели обстрел Ясиноватой из «Града»

Украинские военные открыли огонь по городу Ясиноватой в ДНР ракетами из РСЗО «Град». Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram.

Обстрел зафиксирован в 08:07. По населенному пункту выпустили пять ракет из БМ-21 «Град».

Ясиноватая находится примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе расположена крупнейшая в бывшем Советском Союзе железнодорожная станция. К западу от города, который контролируется ДНР с 2013 года, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями войск Украины.

Также в СЦКК сообщили, что утром 20 мая украинские силы обстреляли Петровский район Донецка. Они выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, подвергавшихся на протяжении восьми лет геноциду и издевательствам со стороны украинских властей.