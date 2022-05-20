Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка
СЦКК сообщил об обстреле окраины Донецка из крупнокалиберной артиллерии
ВСУ открыли огонь по Петровскому району Донецка утром 20 мая. Они выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 06:55 (совпадает с московским временем) — населенный пункт Новомихайловка — Донецк (Петровский район), выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра», — сказано в сообщении представительства в Telegram-канале.
Петровский район расположен на западной окраине столицы ДНР. Это — наиболее отдаленная от центра часть Донецка. С 2014 года, когда Донецкая Народная Республика провозгласила независимость от украинских властей, этот район постоянно находится под обстрелами.
В ведомстве уточнили, что за прошедшие сутки зафиксировали 53 обстрела территории республики со стороны ВСУ.
«На донецком направлении противник применял РСЗО „Град“, артиллерию 122 миллиметра, минометы 120 миллиметров», — уточнили в представительстве.
На горловском направлении использовали артиллерию 122 миллиметра, минометы 82 миллиметра, также применялись РПГ и стрелковое вооружение.