Украинские власти не оставляют попыток дискредитировать и обвинить ВС РФ в неизбирательных ударах по объектам социальной инфраструктуры. С этой целью они активно готовят и проводят циничные провокации с гибелью мирного населения.

В Минобороны РФ сообщили, что 30 июля в Запорожскую область приехали иностранные журналисты. Пресса прибыла в Орехов, где находится временная дислокация 65-я отдельная механизированная бригада ВСУ.

Представители СМИ должны были вести фото- и видеосъемку фактов якобы неизбирательного применения артиллерии Вооруженными силами России.

«В ночь с 30 на 31 июля из жилых кварталов по позициям российских войск велся интенсивный огонь из минометов и РСЗО. Подразделения ВСУ преследовали только одну цель — спровоцировать ответные удары артиллерии ВС РФ по жилым районам для их последующей фиксации», — подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

Российские военные вовремя получили информацию о подготовке провокации и не допустили неизбирательных ударов.

Ранее в Минобороны сообщили об обстреле Запорожской АЭС и Энергодара. По территории города и станции ВСУ в общей сложности выпустили 20 152-миллиметровых снарядов.