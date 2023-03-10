Спецоперация 10 марта 2023, 09:16 ВСУ увеличили объем живой силы к северо-западу и юго-западу от Артемовска Марочко: ВСУ наращивают группировку к западу от Артемовска Сайт президента Украины

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ВСУ увеличивают объемы личного состава к западу от Артемовска (украинское название города — Бахмут). Об этом в беседе с ТАСС рассказал подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На северо-западе и юго-западе от населенного пункта Артемовск отмечается увеличение группировки противника», — поделился он.

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По его словам, такой информацией обладают разведчики союзных сил.

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Также Марочко оценил возможные перспективы развития событий около Артемовска. Он сказал, что текущие объемы живой силы ВСУ около города, а также имеющиеся у них типы вооружения и техники свидетельствуют о двух вариантах возможных действий украинской армии. Марочко сказал, что противник может либо перейти в оборону, либо начать наступление на город.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что ВСУ начали потихоньку отступать с позиций в Артемовске. Также он отмечал, что по состоянию на 7 марта под контролем союзных сил находится примерно половина города с восточной стороны.