ВСУ устроили артобстрел Энергодара и едва не попали по ЗАЭС | 360°

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ВСУ устроили артобстрел Энергодара и едва не попали по ЗАЭС

ВГА Энергодара сообщили о четырех прилетах около ЗАЭС со стороны ВСУ

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ВСУ 24 сентября организовали артобтсрел Энергодара. Об этом сообщили представители военно-гражданской администрации (ВГА) города. Их слова процитировал ТАСС.

По заявлениям сотрудников ведомства, часть снарядов в непосредственной близости от Запорожской атомной энергостанции (ЗАЭС).

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«ВГА сообщает о четырех прилетах в районе города, убедительно просим граждан переместиться в безопасное место и помнить о правилах безопасности!» — рассказали они.

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По их словам, ВСУ вели огонь из ствольной артиллерии.

Ранее Минобороны России заявило об уничтожении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar TB2, летевшего к ЗАЭС. По данным ведомства, это произошло над Каховским водохранилищем, БПЛА сбили расчеты российских средств ПВО, Bayraktar запустили со стороны района Никополя в направлении Запорожской АЭС.

ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

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