ВС России уничтожили беспилотник Bayraktar, летевший в сторону Запорожской АЭС | 360°

Важное 24 сентября 2022, 13:52 Поделиться Telegram

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Viber ВС России уничтожили беспилотник Bayraktar, летевший в сторону Запорожской АЭС Минобороны России заявило об уничтожении БПЛА Bayraktar, летевшего к Запорожской АЭС РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили украинский беспилотник Bayraktar, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, летательный аппарат направлялся в сторону Запорожской АЭС.

В министерстве заявили, что украинские власти продолжают провокации в районе ЗАЭС.

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«Российскими средствами ПВО над Каховским водохранилищем был сбит беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, следовавший из района Никополя в направлении Запорожской АЭС», — отметили в Минобороны.

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По информации оборонного ведомства, украинские артиллеристы обстреляли дачный поселок «Волна», находящийся в непосредственной близости от атомной электростанции. Огонь вели из района города Марганец Днепропетровской области, ВСУ выпустили 10 снарядов. Российская артиллерия ответным ударом подавила огневые средства противника.

Ранее украинские военнослужащие выпустили 13 снарядов по Энергодару и территории у ЗАЭС, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он отметил, что власти Украины продолжают провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на ЗАЭС.

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