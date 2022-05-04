ВСУ установили тяжелое вооружение на химзаводе в Харькове

Вооруженные силы Украины в Харькове установили гаубицы Д-30 и реактивные системы залпового огня (РСЗО) на территориях опытного цементного и коксохимического заводов. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Харькове, в непосредственной близости к густонаселенным жилым кварталам, на территории опытного цементного и коксохимического заводов подразделения ВСУ установили гаубицы Д-30 и РСЗО. На этих предприятиях находится большое количество цистерн с ядовитыми техническими жидкостями», — заявил Мизинцев.

В случае разрушения цистерн химические вещества попадут в атмосферу и подвергнут заражению воздух, местность и источники водоснабжения. Это приведет к массовому отравлению людей. По словам Мизинцева, украинская сторона сознательно провоцирует российских военных на ответный огонь, чтобы в дальнейшем возложить на них ответственность за возможные жертвы среди мирного населения.

Мизинцев также заявил, что данные провокации планируется широко распространить через западные СМИ и интернет-ресурсы.

Ранее представитель пресс-службы Минобороны России Вадим Астафьев сообщил, что сторонники нацбатальона «Азов»* во время режима тишины вышли на огневые позиции. Это спровоцировало обстрел со стороны Вооруженных сил РФ.

* «Азов» — запрещенная в РФ террористическая организация.