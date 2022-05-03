Нацисты воспользовались режимом тишины на «Азовстали». России пришлось отвечать

Сторонники нацбатальона «Азов»* во время режима тишины вышли на огневые позиции. Это спровоцировало обстрел со стороны Вооруженных сил (ВС) РФ, сообщил представитель пресс-службы Минобороны России Вадим Астафьев. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Они вышли из подвалов, заняли огневые позиции на территории и в зданиях завода. Сейчас подразделения российской армии и ДНР, используя артиллерию и авиацию, начинают уничтожать эти огневые позиции», — сообщил Астафьев.

Корреспондент РИА «Новости» описал обстановку на «Азовстали». По его словам, со стороны завода слышна артиллерийская стрельба, а над зданиями виднеются столбы дыма.

Режим тишины сегодня позволил нескольким сотням мирных граждан покинуть территорию «Азовстали» и близлежащих кварталов.

Украинская сторона уже устраивала подобные провокации. Вечером 2 мая сторонники «Азова»* также нарушили режим тишины. Тогда находящийся неподалеку представитель МВД ДНР рассказал, что с «Азовстали» доносились звуки выстрелов и разрывов снарядов.

* «Азов» — запрещенная в РФ террористическая организация.