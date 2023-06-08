Спецоперация 08 июня 2023, 09:18 ВСУ усилили свою группировку на Купянском направлении Марочко сообщил о переброске украинских войск для наступления на Купянском направлении РИА «Новости»

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ВСУ перебросили солдат 81-й отдельной аэромобильной бригады для наступления на Купянском направлении в зоне СВО. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На Купянское направление перебросили аэромобильные войска противника для ведения наступательных действий», — сказал он.

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Марочко уточнил, что усиление группировки украинских боевиков наблюдается в районе населенного пункта Стельмаховка.

По его словам, командиры ВСУ перебросили солдат, оружие и технику 81-й отдельной аэромобильной бригады с Краснолиманского направления. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке предупредил, что эти действия связаны с усилением наступательной группировки противника.

В среду, 7 июня, Марочко рассказал, как ВС России отразили попытки украинских частей прорвать оборону в ЛНР. Он отметил, что боевики существенных успехов не достигли.