Спецоперация 07 июня 2023, 08:03 Российские военные отразили попытки ВСУ прорвать оборону в ЛНР Марочко: ВСУ приняли неудачные попытки прорвать оборону в ЛНР РИА «Новости»

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Украинские боевики попытались атаковать на Луганском направлении в зоне спецоперации, но бойцы ВС России успешно отбили натиск противника. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На луганском тактическом направлении <…> противник на регулярной основе осуществляет действия наступательного характера», — сказал он.

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Марочко подчеркнул, что боевики существенных успехов не достигли.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке обратил внимание, что российские бойцы отражают все атаки врага, ВСУ несут потери и возвращаются на «ранее занимаемые позиции».

В начале июня Марочко заявил, что ВСУ оборудуют новые позиции и минируют местность в районе Северска. По его словам, украинские солдаты роют траншеи, укрепляют блиндажи, ставят заграждения, применяя противопехотные мины «Лепесток».