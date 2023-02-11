11 февраля 2023, 17:22
ВСУ уличили в минировании лесополосы и дорог около Кременной
Разведчик ЗВО заявил, что ВСУ минируют участки боестолкновений около Кременной
ВСУ закладывают мины на некоторых участках боестолкновений около Кременной. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал разведчик Западного военного округа.
«[ВСУ] здесь по лесу раскидывают кассетными боеприпасами мины, большинство дорог заминировано», — отметил военнослужащий, выполняющий задачи на данном участке спецоперации.
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Он отметил, что противник заложил боеприпасы и в лесополосе. По его словам, такой маневр со стороны ВСУ немного замедлил скорость продвижения союзных сил на Кременском направлении.
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Ранее Минобороны сообщало, что за истекшие сутки ВС России с помощью средств ПВО сбили 19 украинских беспилотников около нескольких населенных пунктов в зоне спецоперации. Одним из них была Кременная. Точное количество уничтоженных БПЛА ВСУ в этой зоне боестолкновений в ведомстве не уточнили.
ЛНР
ВСУ
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