21 апреля 2024, 08:50
ВС России уничтожили гаубицу, стрелявшую по мирным жителям Белгорода
Артиллерист Марио: ВС России ликвидировали стрелявшую по Белгороду гаубицу ВСУ
Российские артиллеристы поразили американскую гаубицу М777, из которой ВСУ атаковали мирных жителей Белгорода. Об этом РИА «Новости» рассказал боец из группировки войск прикрытия границы России с позывным Марио.
«Работала она по мирному населению. Цель мы подавили, и на одну вражескую единицу стало меньше», — сообщил он.
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Марио рассказал, что ствол М777 был направлен в сторону Белгорода. Артиллеристы получили от разведки координаты цели, выбрали лучшую огневую позицию, выехали на место ночью и нанесли удар, добавил он.
Собеседник агентства отметил, что находится в зоне спецоперации два года.
Ранее ВС России атаковали хранилище авиатоплива и два транспортных объекта Украины. По информации Минобороны, артиллерия, авиация и ракетные войска нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в 112 районах. Российские войска уничтожили украинский штурмовик Су-25, более 200 БПЛА и пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции.
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