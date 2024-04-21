Спецоперация 21 апреля 2024, 08:50 ВС России уничтожили гаубицу, стрелявшую по мирным жителям Белгорода Артиллерист Марио: ВС России ликвидировали стрелявшую по Белгороду гаубицу ВСУ Staff Sgt. Adeline Witherspoon / Global Look Press

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Российские артиллеристы поразили американскую гаубицу М777, из которой ВСУ атаковали мирных жителей Белгорода. Об этом РИА «Новости» рассказал боец из группировки войск прикрытия границы России с позывным Марио.

«Работала она по мирному населению. Цель мы подавили, и на одну вражескую единицу стало меньше», — сообщил он.

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Марио рассказал, что ствол М777 был направлен в сторону Белгорода. Артиллеристы получили от разведки координаты цели, выбрали лучшую огневую позицию, выехали на место ночью и нанесли удар, добавил он.

Собеседник агентства отметил, что находится в зоне спецоперации два года.

Ранее ВС России атаковали хранилище авиатоплива и два транспортных объекта Украины. По информации Минобороны, артиллерия, авиация и ракетные войска нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в 112 районах. Российские войска уничтожили украинский штурмовик Су-25, более 200 БПЛА и пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции.