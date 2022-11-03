ВСУ ударили по заводу «Стирол» в Горловке, одного человека ранили | 360°

Спецоперация 03 ноября 2022, 07:30 ВСУ ударили по заводу «Стирол» в Горловке, одного человека ранили Глава администрации Горловки Приходько сообщил о раненом при обстреле завода «Стирол» Telegram

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью 3 ноября обстреляли химический завод «Стирол» в Горловке. Пострадал один человек, сообщил в своем Telegram-канале глава городской администрации Иван Приходько.

«Вследствие прямых попаданий вражеских снарядов повреждены заводоуправление и санитарная часть предприятия. Один человек ранен», — написал он.

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Глава администрации заявил, что атака произошла в 02:19. Он также показал последствия ударов. На фото видно, что ракеты пробили перекрытия между этажами, частично со зданий обрушилась кровля.

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По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, Горловку 3 ноября обстреливали трижды с двух до четырех часов утра.

В двух случаях огонь вели из Курдюмовки, один раз — из Константиновки. В общей сложности ВСУ использовали 10 снарядов калибром 155 миллиметров и шесть ракет реактивной системы залпового огня HIMARS, которую поставили США. Пострадал Калининский район города.

ВСУ уже нападали на химзавод «Стирол» в Горловке. В августе под ударами погибла женщина 1962 года рождения.