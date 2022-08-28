Женщина погибла при обстреле завода «Стирол» в Горловке

Жертвой украинского обстрела территории химического концерна «Стирол» в Горловке стала 60-летняя мирная жительница. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

Он опубликовал жуткие кадры с места происшествия. Здание трансформаторной подстанции завода оказалось в руинах.

«Все, что осталось от здания ТП на „Стироле“. Увы, при обстреле погибла женщина 1962 года рождения», — написал Приходько.

Также, по его данным, в результате еще одного обстрела Горловки со стороны ВСУ пострадал местный житель. Удар пришелся по улице 60 лет СССР в жилом массиве «Комсомолец».

Территорию «Стирола» обстреливали вчера. Также прилеты зафиксировали в поселке Михайловка. Несколько населенных пунктов остались без электроэнергии.

Из-за отсутствия напряжения на подстанции Трамвайно-троллейбусного управления администрации Горловки во всем городе перестали ходить троллейбусы.

Горловка подвергается регулярным обстрелам со стороны Украины с 2014 года.