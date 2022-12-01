Спецоперация 01 декабря 2022, 11:58 ВСУ ударили по центру Донецка из РСЗО «Град» Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО «Град»

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ВСУ открыли огонь по Донецку. По городу прилетело 10 ракет из РСЗО «Град». Об этом сообщили представители ДНР в СЦКК. Их слова привели в Telegram-канале ведомства.

Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 11:45 — населенный пункт Авдеевка — город Донецк», — сказали они.

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По их данным, удар пришелся по Ворошиловскому району. Это центр Донецка Местные СМИ отметили, что часть снарядов попала в район бульвара Шевченко. Также отмечены прилеты около отеля Рамада.

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На кадрах из города видно, что с мест попадания снарядов поднимается густой дым.

Пока нет информации о пострадавших и разрушениях.

Донецк регулярно оказывается под ударом со стороны ВСУ. 29 ноября с ообщалось об обстреле Кировского и Петровского районов города. Огонь вели с ночи.