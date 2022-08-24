ВСУ ударили по Ровенькам из тактического комплекса «Точка-У»

Вооруженные силы Украины нанесли удар из тактического комплекса «Точка-У» по городу Ровеньки в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации прекращения огня в Telegram.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 06:40 по населенному пункту Ровеньки с применением тактического ракетного комплекса „Точка-У“ (одна ракета)», — говорится в сообщении.

Посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что пострадало также здание ГИБДД.

«Пострадало здание городского МРЭО, здания рядом, несколько автобусов и автомашин. <…> Город Ровеньки находится от линии соприкосновения более чем на 100 километров», — написал он у себя в Telegram.

По его словам, удар мог быть нацелен на находящуюся поблизости нефтебазу.

Ранее полковник Народной милиции ЛНР Виталий Киселев сообщил, что бывшее здание Службы безопасности Украины в центре Лисичанска оказалось разрушено в результате ракетного удара. Он был сделан с позиций украинских военных.