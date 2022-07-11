«Калибры» уничтожили склад ВСУ с боеприпасами для HIMARS и M777

Российские войска высокоточными ракетами «Калибр» уничтожили хранилища ВСУ с боеприпасами для американских РСЗО HIMARS и гаубиц M777 в Днепропетровской области. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

На украинском военном складе, уничтоженном под Днепропетровском, также хранились боеприпасы для самоходных пушек «Пион», сообщило российское оборонное ведомство.

Кроме того, Вооруженные силы РФ нанесли высокоточные удары по пункту временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ на территории ДНР. Более 300 украинских боевиков уничтожены.

В районе населенного пункта Богатырь в ДНР истребитель Су-35 ВКС России сбил самолет Су-25 украинских ВВС, доложил Конашенков. Авиация ВКС также нанесла точечные удары по пунктам дислокации украинских националистических батальонов и иностранных наемников в Харьковской области.