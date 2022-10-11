ВСУ выпустили две ракеты HIMARS по Стаханову в ЛНР | 360°

Все новости

Мир

11 октября 2022, 04:03

Метеорит заметили в небе над восточной частью Японии

Спецоперация

11 октября 2022, 03:33

ВСУ выпустили две ракеты HIMARS по Стаханову в ЛНР

Реклама

Деньги

11 октября 2022, 03:14

Россиянам рассказали, сколько денег нужно откладывать на «черный день»

Подмосковье

11 октября 2022, 03:10

Действия при аварийном отключении электроэнергии отработали в Орехово-Зуевском городском округе

Мир

11 октября 2022, 03:08

Еврокомиссия оценила ущерб от новых антироссийских санкций в €123 млрд

Власть

11 октября 2022, 03:07

Захарова напомнила Боррелю, что ЕС создал украинский кризис «своими руками»

Мир

11 октября 2022, 02:49

Бывший посол Франции в РФ указал на попытки Киева втянуть в конфликт НАТО и США

Мир

11 октября 2022, 02:43

Генассамблея ООН отказала в проведении тайного голосования по резолюции о референдумах

Эксклюзив

11 октября 2022, 02:29

Серьезный ущерб моральному духу. Восстановление промышленности на Украине потребует много ресурсов

Спецоперация

11 октября 2022, 03:33

ВСУ выпустили две ракеты HIMARS по Стаханову в ЛНР

Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ ударили по Стаханову ракетами HIMARS

Читать 360tv в

Украинские военные атаковали Стаханов в Луганской Народной Республике в ночь на вторник. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.

«Со стороны вооруженных формирований Украины обстрел зафиксирован в 00:50 по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении СКК в Telegram-канале. Отмечается, что ВСУ выпустили две ракеты.

Реклама

В настоящее время информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Реклама

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили две топливные базы ВСУ, которые находились в районах городов Днепропетровск и Павлоград.

Президент России Владимир Путин ранее предупредил власти Украины о жестком ответе на теракты. Глава государства подчеркнул, что оставлять без внимания преступления киевского режима невозможно.

ЛНР

ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама