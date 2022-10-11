ВСУ выпустили две ракеты HIMARS по Стаханову в ЛНР | 360°

Спецоперация 11 октября 2022, 03:33 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ выпустили две ракеты HIMARS по Стаханову в ЛНР Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ ударили по Стаханову ракетами HIMARS РИА «Новости»

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Украинские военные атаковали Стаханов в Луганской Народной Республике в ночь на вторник. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.

«Со стороны вооруженных формирований Украины обстрел зафиксирован в 00:50 по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении СКК в Telegram-канале. Отмечается, что ВСУ выпустили две ракеты.

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В настоящее время информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

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Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили две топливные базы ВСУ, которые находились в районах городов Днепропетровск и Павлоград.

Президент России Владимир Путин ранее предупредил власти Украины о жестком ответе на теракты. Глава государства подчеркнул, что оставлять без внимания преступления киевского режима невозможно.

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