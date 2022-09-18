ВСУ ударили HIMARS по пятиэтажке в Запорожской области | 360°

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ВСУ ударили HIMARS по пятиэтажке в Запорожской области

Глава ВГА Рогов заявил о шести ударах HIMARS по пятиэтажному дому в Запорожской области

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Украинские боевики ударили американскими ракетами HIMARS по дому в поселке Куйбышево Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Со ссылкой на местных жителей он уточнил, что всего по зданию нанесли шесть ударов.

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«В Куйбышеве боевики ВСУ нанесли удар по пятиэтажке мирных жителей американским оружием HIMARS», — написал Рогов.

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Он добавил, что атака стала местью украинских террористов жителям Запорожской области за их свободный выбор.

Украинские военные перебросили к линии соприкосновения с Запорожской областью огромное количество частей и боевой техники. Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что количество обстрелов значительно выросло, а натиск противника усилился.

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