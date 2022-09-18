ВСУ ударили HIMARS по пятиэтажке в Запорожской области | 360°

Все новости
Спецоперация
18 сентября 2022, 16:32
Один человек погиб, пять ранены при обстреле шахты имени Изотова в Горловке
Образование
18 сентября 2022, 16:30
Школьникам предложили рассказать об истоках украинского нацизма. Но грань в работе с молодежью слишком тонкая
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Спецоперация
18 сентября 2022, 16:11
Обстрел колонии в Еленовке провели из РСЗО «Ураган»
Происшествия
18 сентября 2022, 15:46
Шесть детей пострадали в ДТП на востоке Москвы
Эксклюзив
18 сентября 2022, 15:42
Отсутствие национальной идеи расколет Украину
Спецоперация
18 сентября 2022, 15:18
ВС России ликвидировали наемников ЧВК «Академия» и бойцов «Кракена»
Знаменитости
18 сентября 2022, 15:16
Пугачева попросила признать ее иноагентом вслед за мужем
Знаменитости
18 сентября 2022, 15:11
Энрике Иглесиас неожиданно поцеловал в губы фанатку
Спецоперация
18 сентября 2022, 14:38
Боррель предложил Украине самой определить условия завершения конфликта с Россией