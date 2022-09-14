ВСУ перебросили части в Запорожье: как ответит Россия | 360°

Спецоперация 14 сентября 2022, 19:42 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ перебросили части в Запорожье. Но наступление они не начнут Военный эксперт Артамонов: армия России не допустит наступления ВСУ Источник фото: РИА «Новости»/Пресс-служба Минобороны РФ

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ВСУ перебросили рекордное количество частей к линии соприкосновения в Запорожской области. Выросла и частота обстрелов территории ЛНР, а линия фронта приблизилась к границам республики. Украина пока что не рискнет наступать. Но российская армия готова к любому развитию событий.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что обстрелы республики со стороны ВСУ возрастают в геометрической прогрессии. По его словам, Народная милиция вместе с союзными силами полностью контролирует территорию. Но ситуация на фронте сложная, и линия соприкосновения близко подошла к границам республики. Офицер отметил, что «натиск противника очень существенный», писал ТАСС.

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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что на линии соприкосновения в Запорожской области наблюдается ранее не виданное скопление подразделений Вооруженных сил Украины. В их числе спецназ, наемники и силы теробороны.

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Рогов также отметил, что на линии соприкосновения в Запорожской области со стороны Украины выступают военные, которые говорят на польском и английском языках.

«Могу точно сказать, что на запорожской линии боевого соприкосновения на данный момент присутствуют англоязычные люди, присутствуют люди, использующие польский язык», — подчеркнул Рогов.

Источник фото: РИА «Новости» / Дмитрий Макеев

Член главного совета администрации Запорожской области ранее заявлял, что ВСУ стянули тяжелую технику к линии соприкосновения. Рогов отмечал, что наблюдается передвижение гаубиц М777, РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Град». По его словам, ситуация все еще находится под контролем, и эвакуация жителей из близлежащих населенных пунктов не планируется.

Против наступления

По мнению военного эксперта Первого канала и телеканала «Звезда», а также ведущего программы видеоканала «Новый День» Александра Артамонова, Украина вряд ли сейчас начнет наступление на Запорожскую область и ЛНР. Он объяснил «360», что ВСУ нужно будет заменить технику после ускоренного марша и подтащить тяжелое вооружение.

«Через три-четыре дня это вполне возможно. Они могут пойти и на Луганск через Оскол, и в сторону Запорожья. Мы это вполне допускаем», — рассказал Артамонов.

Источник фото: РИА «Новости» /Валерий Мельников

Депутат Государственной думы РФ VII созыва, член фракции «Единая Россия», а также заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин рассказал «360», что разведка изучает ситуацию и в том числе рассматривает наступление ВСУ на данном направлении.

«Проводится мероприятие для того, чтобы не допустить наступления противника. Мы принимаем меры и на других направлениях, чтобы соответствующим образом выстроить линии обороны», — пояснил Швыткин.

Артамонов также отметил, что армия России делает все возможное для того, чтобы не было наступления. Вопрос лишь в том, будет ли противник щадить свои собственные штурмовые колонны и сколько он готов заплатить за то, чтобы продвинуться.

Специалисты не исключили, что Украина будет пытаться устроить различные информационные диверсии и инсценировки для того, чтобы дискредитировать российскую армию.

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