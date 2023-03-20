Спецоперация 20 марта 2023, 00:14 ВСУ участили артобстрелы и локальные вылазки в ДНР Комбат Ходаковский: ВСУ обостряют обстановку локальными вылазаками и обстрелами РИА «Новости»

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Комбат «Востока» ДНР Александр Ходаковский заявил, что ВСУ обостряют обстановку на передовой, накаляя ее артобстрелами и локальными вылазками. Однако, отметил в своем Telegram-канале военный, российская армия не теряет времени и готовится к любому развитию событий.

Усиление активности со стороны украинской армии связана с готовящимся контрнаступлением, предположил Ходаковский.

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«Разговоры о готовящейся эскалации стали уже правилом хорошего тона. Я и сам неоднократно прогнозировал скорую активизацию. <…> Впрочем, ощущение схода лавины в воздухе все же висит», — написал комбат.

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Российская армия, уверен военный, имеет все шансы восстановить свой потенциал и даже превзойти его. Но это, rfr считает комбат, произойдет позже. Пока же не нужно дать противнику возможность развить успех.

Ранее сообщалось, что около 20 украинских военнослужащих прошли обучение на базе в Италии перед отправкой на Украину зенитных ракетных комплексов SAMP/T. Бойцы ВСУ прибыли в Италию в первых числах марта и уже закончили обучение.