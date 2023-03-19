Мир 19 марта 2023, 19:01 Боевики ВСУ прошли обучение в Италии перед отправкой ЗРК SAMP/T на Украину Il Fatto Quotidiano: 20 бойцов ВСУ прошли обучение в Италии перед отправкой Украине SAMP/T Википедия

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Около 20 украинских военнослужащих прошли обучение на базе в Италии перед отправкой на Украину зенитных ракетных комплексов SAMP/T. Об этом сообщила газета Il Fatto Quotidiano.

По данным источника, бойцы ВСУ прибыли в Италию в первых числах марта и уже закончили обучение.

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Отправка ЗРК, которые итальянские власти обязались поставить совместно с Францией, запланирована до конца апреля.

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Журналисты отметили, что после обучения в Сабаудии украинских военных переведут на базу в Сардинии. Там они, возможно, пройдут учебные стрельбы. Еще одна группа бойцов ВСУ прошла обучение в Риме, где училась управлять бронетехникой.

Ранее представители парламента Италии не исключили, что страна передаст Украине ракеты дальнего радиуса. Также сообщалось, что в пакет военной помощи могут включить ударные беспилотные летальные аппараты.