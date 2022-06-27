ВСУ убили жителя Мариуполя за пересечение границы с Крымом в 2018 году

Российские следователи обнаружили в Мариуполе тело мужчины, которого украинские военнослужащие убили за штамп в паспорте о пересечении границы с Крымом в 2018 году. Об этом сообщило РИА «Новости».

«История действительно дикая: двое военнослужащих ВСУ остановили на улице мужчину, проверили паспорт и нашли там отметку о пересечении границы с Крымом в 2018 году. Для них это стало веской причиной для того, чтобы связать его, увести в подвал и убить двумя выстрелами в голову», — рассказал корреспондент агентства.

Благодаря привязке к местности и деталям рассказа военным следователям СК России удалось установить местонахождение тела. Мужчину нашли со связанными хомутом за спиной руками. Следователи осмотрели тело и решили назначить молекулярно-генетическое исследование, чтобы найти родных погибшего.

«Это, к сожалению, рядовое преступление для военнослужащих ВСУ», — отметил корреспондент.

Ранее источник сообщил СМИ, что украинские боевики начали убивать иностранных наемников в Лисичанске и Северодонецке, поскольку у тех есть информация о деятельности иностранных спецслужб в Донбассе.