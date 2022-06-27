Украинские военные начали ликвидировать иностранных наемников в Лисичанске и Северодонецке. Об этом написал ТАСС со ссылкой на близкий к Народной милиции ЛНР источник.

«Украинским боевикам поступила команда ликвидировать иностранных инструкторов в Лисичанске и Северодонецке, поскольку они владеют определенной информацией о деятельности иностранных спецслужб в Донбассе», — заявил собеседник агентства.

Он уточнил, что от иностранцев решили избавиться, чтобы они не раскрыли секретные данные в плену. Бойцы ЛНР уже нашли несколько тел погибших зарубежных наемников.

«В подтверждение этого сегодня было обнаружено несколько сожженных трупов иностранных наемников. Уже удалось установить, что это были наемники из числа англичан и поляков», — рассказал источник.

Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что в Лисичанске находятся более 120 наемников из Великобритании, Франции, США и Польши. При этом они, как и украинские военные, пытаются сбежать из города. Всего в районе Лисичанска насчитывается около 12 тысяч военнослужащих ВСУ.