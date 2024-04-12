Мир 12 апреля 2024, 00:29 «Коренной перелом». Небензя рассказал, как новая помощь Запада повлияет на ситуацию на Украине Небензя: в боевых действиях на Украине происходит коренной перелом РИА «Новости»

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Новая военная помощь Запада Вооруженным силам Украины, а также «мясные штурмы» украинских военачальников не смогут изменить ситуацию на поле боя. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Его слова привел ТАСС.

«В военных действиях на наших глазах происходит коренной перелом. И изменить эту тенденцию не смогут ни новые пакеты западной помощи, ни новые так называемые „мясные штурмы“ и контратаки киевского режима», — сказал он.

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Дипломат добавил, что Украина превратилась в частную военную компанию Запада, которая с ее помощью воюет с Россией. И воевать планирует «до последнего украинца».

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что новая попытка контрнаступления закончится полным разгромом ВСУ и станет полной катастрофой для Киева. В ведомстве напомнили, что в прошлом году Украина потеряла 166 тысяч человек убитыми и ранеными в ходе наступательных действий.