Спецоперация 23 апреля 2024, 09:05 ВСУ столкнулись с трудностями в логистике на севере ЛНР Марочко: ВСУ испытывают проблемы с логистикой в селах у Сватова и Кременной РИА «Новости»

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Украинские боевики столкнулись с логистическими проблемами в занятых ими селах на севере ЛНР — в районе городов Сватово и Кременная. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале, ссылаясь на собственные источники.

По его словам, в последнее время положение ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Мясожаровка, Надия, Макеевка и Невское весомо ухудшилось. Российские войска контролируют основные пути снабжения украинской армии.

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«Тактическое положение наших войск в этих районах позволяет контролировать основные пути снабжения украинских боевиков, что пагубно сказывается на [их] логистике», — подчеркнул он.

Также осложняет ситуацию для украинской армии нехватка механиков-водителей и транспорта, добавил Марочко.

Недавно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на саммите глав МИД и Минобороны стран Евросоюза заявил о плачевном состоянии ВСУ. По его словам, министры обороны и дипломаты ЕС признают, что для Украины ситуация на фронте стала критической.